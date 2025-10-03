Ричмонд
В Дагестане задержан пятый подозреваемый по делу о подготовке теракта

В Дагестане раскрыта группа, планировавшая взорвать отдел полиции в Буйнакском районе. В ходе совместной операции ФСБ и МВД задержаны пятеро подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число задержанных по подозрению в подготовке теракта в Буйнакском районе Дагестана увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Задержание провели в ходе совместной операции сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и регионального управления ФСБ. По данным силовиков, пятеро местных жителей готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Дагестана сообщали об аресте четверых жителей Буйнакска. По версии следствия, они планировали совершить подрыв отдела полиции, для чего один из них приобрел компоненты для создания взрывного устройства.

Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о подготовке к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатки.