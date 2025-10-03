В Дагестане задержан пятый подозреваемый по делу о подготовке теракта

Число задержанных по подозрению в подготовке теракта в Буйнакском районе Дагестана увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Задержание провели в ходе совместной операции сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и регионального управления ФСБ. По данным силовиков, пятеро местных жителей готовили теракт против сотрудников правоохранительных органов.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Дагестана сообщали об аресте четверых жителей Буйнакска. По версии следствия, они планировали совершить подрыв отдела полиции, для чего один из них приобрел компоненты для создания взрывного устройства.
Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям о подготовке к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатки.