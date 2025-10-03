Воронежцы сообщили о похищении девушки в Советском районе

Воронежцы в соцсетях опубликовали шокирующее видео с похищением девушки в Советском районе. Инцидент произошел вечером 2 октября в одном из дворов на улице Юлюса Янониса. В ролике видно, как у входа в подъезда с кем-то разговаривает девушка. Через какое-то время напротив останавливается машина, выходит парень, подходит, кого-то бьет, что-то взрывается. После чего агрессор затаскивает несчастную в машину, автомобиль уезжает. Местные жители вызвали полицию, услышав шум.
Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Воронежской области, причиной инцидента стала ревность.
— 17-летняя жительница Воронежа была в гостях. За ней приехал 18-летний молодой человек с другом. Когда он увидел свою девушку, разговаривающую с длинноволосым молодым человеком, он не сдержался и ударил оппонента, а девушку, в кармане которой в этот момент сработал шумо-световой пистолет, посадил в машину и уехал. Заявления в полицию от участников инцидента не поступали, претензий друг к другу они не имеют. Тем не менее, проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.