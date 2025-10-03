Воронежцы сообщили о похищении девушки в Советском районе

— 17-летняя жительница Воронежа была в гостях. За ней приехал 18-летний молодой человек с другом. Когда он увидел свою девушку, разговаривающую с длинноволосым молодым человеком, он не сдержался и ударил оппонента, а девушку, в кармане которой в этот момент сработал шумо-световой пистолет, посадил в машину и уехал. Заявления в полицию от участников инцидента не поступали, претензий друг к другу они не имеют. Тем не менее, проводится проверка, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.