Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент с воздушным судном авиакомпании «Борус» произошел сегодня около 17:00 по местному времени после выполнения авиационных работ. По предварительным данным, на борту совершившего жесткую посадку самолета находились два человека.