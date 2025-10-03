Ричмонд
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае

Один человек погиб при жесткой посадке самолета Ан-2 в Красноярском крае. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. В результате авиакатастрофы один человек погиб, сообщает телеграм-канал Baza. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент с воздушным судном авиакомпании «Борус» произошел сегодня около 17:00 по местному времени после выполнения авиационных работ. По предварительным данным, на борту совершившего жесткую посадку самолета находились два человека.

Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.