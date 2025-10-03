Омская пенсионерка продала квартиру в элитном районе и отдала все деньги мошенникам

Под их влиянием женщина сняла деньги со всех вкладов, продала квартиру в престижном районе за 9,5 млн рублей, заняла денег у знакомых и даже заложила золотые украшения — все это было переведено на указанные «безопасные» счета. Причем, мошенники ее убедили в том, что это будет фиктивная продажа квартиры, чтобы поменять ее кадастровый номер. Женщина слепо выполняла све требования аферистов.