Омская пенсионерка продала квартиру в элитном районе и отдала все деньги мошенникам

В Омске возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества: 64-летняя местная жительница потеряла более 13 миллионов рублей, став жертвой телефонных аферистов.
По данным полиции, женщине пришло сообщение якобы от заместителя главного врача Норильской городской больницы, где она проработала 34 года. В письме говорилось о взломе сайта медучреждения и утечке персональных данных сотрудников. Вскоре ей позвонил «инспектор Росфинмониторинга», который сообщил о подозрительной активности на ее банковских счетах и настоятельно посоветовал перевести деньги на «безопасный счет» для защиты от хакеров.
Поверив злоумышленникам, пенсионерка сняла 360 тысяч рублей, отложенных на отпуск, и перевела их через банкомат. В последующие дни мошенники продолжали оказывать на нее психологическое давление, убеждая, что только полный перевод средств спасет ее сбережения.
Под их влиянием женщина сняла деньги со всех вкладов, продала квартиру в престижном районе за 9,5 млн рублей, заняла денег у знакомых и даже заложила золотые украшения — все это было переведено на указанные «безопасные» счета. Причем, мошенники ее убедили в том, что это будет фиктивная продажа квартиры, чтобы поменять ее кадастровый номер. Женщина слепо выполняла све требования аферистов.
Осознав, что ее обманули, омичка обратилась в полицию. В отношении неизвестных возбуждено уголовное дело за мошенничество покушение на мошенничество в особо крупном размере. Следственные органы устанавливают личности преступников и пытаются вернуть похищенные средства.
Полиция напоминает: ни одно официальное ведомство не требует переводить деньги на «безопасные счета» по телефону. При получении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы.