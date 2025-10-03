Разорвало напополам: молодой уфимец умер страшной смертью, упав на забор

В Уфе устанавливают обстоятельства гибели 19-летнего парня. Инцидент произошел на улице Аксакова. Молодой человек упал с высоты на заборе и получил несовместимые с жизнью травмы: его буквально разорвало напополам. Момент падения зафиксировала камеры видеонаблюдения.
В пресс-службе Следственного комитета Башкирии заявили, что в настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы, которые помогут определить точную причину смерти.
