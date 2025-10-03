Двух жителей Ростова приговорили к 15 годам за теракт на железной дороге

Подсудимых признали виновными по статьям «Террористический акт» (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ) и «Легализация денежных средств» (п. «а», ч. 3, ст. 174.1 УК РФ). С учетом позиции гособвинения, каждому из осужденных назначили 15 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения предполагается ограничение свободы сроком на один год.