Двух жителей Ростова приговорили к 15 годам за теракт на железной дороге

Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Ростова-на-Дону, обвиняемым в совершении теракта. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным следствия, один из экстремистов получил через мессенджер предложение совершить теракт. Заказчик, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обещал денежное вознаграждение за повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.
Для выполнения плана мужчина привлек сообщника. В феврале 2024 года они вдвоем прибыли на перегон между станциями Ростов-Главный и Гниловская, разлили горючую смесь и подожгли оборудование, обеспечивающее безопасное движение поездов.
После этого заказчик перечислил исполнителям вознаграждение в криптовалюте. Получатели перевели виртуальные активы в деньги, в итоге на счет одного из участников теракта отправили больше 20 тысяч рублей.
Подсудимых признали виновными по статьям «Террористический акт» (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ) и «Легализация денежных средств» (п. «а», ч. 3, ст. 174.1 УК РФ). С учетом позиции гособвинения, каждому из осужденных назначили 15 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения предполагается ограничение свободы сроком на один год.
