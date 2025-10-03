Ричмонд
Двух жителей Ростова приговорили к 15 годам за теракт на железной дороге

Дело о теракте на ж/д перегоне рассмотрели в Южном окружном военном суде.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Ростова-на-Дону, обвиняемым в совершении теракта. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, один из экстремистов получил через мессенджер предложение совершить теракт. Заказчик, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обещал денежное вознаграждение за повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.

Для выполнения плана мужчина привлек сообщника. В феврале 2024 года они вдвоем прибыли на перегон между станциями Ростов-Главный и Гниловская, разлили горючую смесь и подожгли оборудование, обеспечивающее безопасное движение поездов.

После этого заказчик перечислил исполнителям вознаграждение в криптовалюте. Получатели перевели виртуальные активы в деньги, в итоге на счет одного из участников теракта отправили больше 20 тысяч рублей.

Подсудимых признали виновными по статьям «Террористический акт» (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ) и «Легализация денежных средств» (п. «а», ч. 3, ст. 174.1 УК РФ). С учетом позиции гособвинения, каждому из осужденных назначили 15 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения предполагается ограничение свободы сроком на один год.

