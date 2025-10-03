Ричмонд
Обманул родственников на 4 миллиона леев: В Кишиневе блогер «Нану Дану» арестован за мошенничество

Схема была связана с импортом автомобилей из США, однако, по данным следствия, обвиняемый фактически не привёз ни одного автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Инфлюенсер из Кишинева Даниел Чеботарь, известный в сети как «Нану Дану», предстанет перед судом после того, как обманул родственников и друзей на сумму более 4 миллионов леев. Он использовал фиктивную инвестиционную схему по импорту автомобилей из США, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS).

По данным прокуратуры, мошенническая схема действовала в период с 2021 по 2025 год. Обвиняемый обещал инвесторам ежемесячный доход от 4 до 10%, однако ни одного автомобиля не импортировал, выдавая лишь часть денег для создания видимости надежности. Общий ущерб превышает 4 миллиона леев.

Прокуроры обвиняют его в мошенничестве, обвиняемый помещён под предварительный арест на 30 дней. В настоящее время расследуются и другие жалобы по аналогичным случаям мошенничества.

