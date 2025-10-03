Обманул родственников на 4 миллиона леев: В Кишиневе блогер «Нану Дану» арестован за мошенничество

Инфлюенсер из Кишинева Даниел Чеботарь, известный в сети как «Нану Дану», предстанет перед судом после того, как обманул родственников и друзей на сумму более 4 миллионов леев. Он использовал фиктивную инвестиционную схему по импорту автомобилей из США, сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS).