Задушил девушку и выбросил тело. В Брестской области раскрыли убийство 26-летней давности

«Мужчина признался, что на протяжении нескольких месяцев до происшествия общался с потерпевшей. В день трагедии встретился с девушкой, чтобы покататься на автомобиле по городу. Однако общение переросло в конфликт, мужчина остановил машину и задушил спутницу, затем вытащил тело из авто и скрылся», — рассказали подробности в УВД.