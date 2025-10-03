Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задушил девушку и выбросил тело. В Брестской области раскрыли убийство 26-летней давности

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области правоохранители раскрыли убийство 26-летней давности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Источник: МВД

«Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-разыскные мероприятия по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет», — подчеркнули в МВД.

Так, в апреле 1999 года на ул. Грунтовой в Барановичах прохожие наткнулись на труп 16-летней девушки. На ее теле были следы удушения. Тогда установить личность преступника не удалось. Однако кропотливая работа сыщиков, следователей и экспертов принесла результат. Были получены доказательства причастности к убийству 56-летнего местного жителя.

«Мужчина признался, что на протяжении нескольких месяцев до происшествия общался с потерпевшей. В день трагедии встретился с девушкой, чтобы покататься на автомобиле по городу. Однако общение переросло в конфликт, мужчина остановил машину и задушил спутницу, затем вытащил тело из авто и скрылся», — рассказали подробности в УВД.

Подозреваемого задержали. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.