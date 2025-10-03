Задушил девушку и выбросил тело. В Брестской области раскрыли убийство 26-летней давности

«Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-разыскные мероприятия по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет», — подчеркнули в МВД.
Так, в апреле 1999 года на ул. Грунтовой в Барановичах прохожие наткнулись на труп 16-летней девушки. На ее теле были следы удушения. Тогда установить личность преступника не удалось. Однако кропотливая работа сыщиков, следователей и экспертов принесла результат. Были получены доказательства причастности к убийству 56-летнего местного жителя.
«Мужчина признался, что на протяжении нескольких месяцев до происшествия общался с потерпевшей. В день трагедии встретился с девушкой, чтобы покататься на автомобиле по городу. Однако общение переросло в конфликт, мужчина остановил машину и задушил спутницу, затем вытащил тело из авто и скрылся», — рассказали подробности в УВД.
Подозреваемого задержали. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления.