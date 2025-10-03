Ричмонд
Опубликовано первое фото с места крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура обнародовала первое официальное фото с места крушения легкомоторного самолета Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края.

Источник: Западно - Сибирская транспортная прокуратура

Авиаинцидент, произошедший сегодня, 3 октября 2025 года, привел к гибели одного человека.

На опубликованном снимке видно воздушное судно, получившее значительные повреждения после жёсткой посадки в труднодоступной лесной местности.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» потерпел крушение примерно в 40 километрах от поселка Танзыбей после выполнения авиационных работ. На борту находились два человека, один из которых погиб.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, включая сотрудников МЧС и следователей. Абаканская транспортная прокуратура продолжает проверку.