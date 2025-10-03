Житель Нижнего Новгорода пытался задавить пьяного пешехода

Нижегородца обвиняют в попытке убийства ранее незнакомого ему человека. По данным регионального СК, инцидент произошел в Канавинском районе областного центра в начале сентября. Ночью на пересечении улиц Советской и Ивана Романова водитель легковушки увидел пьяного мужчину. Водителю не понравилось поведение пешехода, который вел себя шумно. Возник конфликт, в результате которого злоумышленник умышленно совершил наезд на незнакомца. С полученными травмами пострадавшего доставили ва больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь.
Ввиду случившегося было начато уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвиняемого поместили под стражу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства этого случая.