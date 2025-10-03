Житель Нижнего Новгорода пытался задавить пьяного пешехода

Нижегородца обвиняют в попытке убийства ранее незнакомого ему человека. По данным регионального СК, инцидент произошел в Канавинском районе областного центра в начале сентября. Ночью на пересечении улиц Советской и Ивана Романова водитель легковушки увидел пьяного мужчину. Водителю не понравилось поведение пешехода, который вел себя шумно. Возник конфликт, в результате которого злоумышленник умышленно совершил наезд на незнакомца. С полученными травмами пострадавшего доставили ва больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь.