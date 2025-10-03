В Иркутске мужчина с женщиной пытались сжечь авто и здания

В центре Иркутска 24-летний парень пытался поджечь административного здания, а женщина подожгла служебный автомобиль. Об этом КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области.
— В кратчайшие сроки оперативники УФСБ России по Иркутской области совместно с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области и коллегами из МУ МВД России «Иркутское» установили причастных к незаконным действиями и, во взаимодействии с «ОМОН» Управления Росгвардии, задержали их, — поделились правоохранители.
От этих действий был нанесен минимальный ущерб. По данным следствия, инциденты не связаны между собой. По обоим фактам приняты процессуальные решения и проводится расследование.