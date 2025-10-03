В центре Самары загорелись два расселенных дома

Сообщение о пожаре в домах №№ 102 и 104 по ул. Садовой, а также надворных постройках, поступило в 15:53. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.
В пятницу, 3 октября, ну ул. Садовой в Самаре загорелись два расселенных дома, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в домах №№ 102 и 104 по ул. Садовой, а также надворных постройках, поступило в 15:53. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.
Для тушения пожара привлечены 82 человека, 21 единица техники.
Обошлось без погибших и пострадавших.