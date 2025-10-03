Житель Волковыска на спор подстрелил себя из пневматического ружья

Судебные эксперты изучили винтовку, из которой был сделан выстрел. Было установлено, что она изготовлена заводским способом и является пружинно-поршневым пневматическим ружьем Model B1, которое предназначено для стрельбы 4,5-миллиетровыми свинцовыми пулями. Средняя дульная энергия винтовки при экспериментальной стрельбе не превысила допустимого значения и составила 1,3 Дж.