Житель Волковыска на спор подстрелил себя из пневматического ружья

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Житель Волковыска получил травму в результате пари: мужчина на спор выстрелил себе в ногу из пневматической винтовки, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Информация о пострадавшем в местный РОВД поступила от врачей приемного отделения Волковысской центральной районной больницы. Медики сообщили, что к ним был доставлен 29-летний мужчина с ранением правого бедра.

Правоохранители установили, что в результате возникшего спора со знакомыми, потерпевший подложил под брюки пластмассовый контейнер, и, держа в правой руке пневматическое ружье, выстрелил из него.

сказали в комитете

Судебные эксперты изучили винтовку, из которой был сделан выстрел. Было установлено, что она изготовлена заводским способом и является пружинно-поршневым пневматическим ружьем Model B1, которое предназначено для стрельбы 4,5-миллиетровыми свинцовыми пулями. Средняя дульная энергия винтовки при экспериментальной стрельбе не превысила допустимого значения и составила 1,3 Дж.

В комитете напомнили, что любое пневматическое оружие — это источник повышенной опасности, и с ним необходимо обращаться осторожно.