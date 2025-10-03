Под Правдинском мужчина облил бензином и поджёг своего приятеля. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре и СКР области.
Во вторник, 30 сентября, в хозяйственной постройке на Гвардейском шоссе в посёлке Шевченко. Два приятеля собрались, чтобы выпить спиртное, но разговор перешёл в ссору. Тогда 33-летний мужчина облил обидчика горючей жидкостью и поджёг. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Против подозреваемого возбудили дело по ч. 3 ст. 30 п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью»). Его заключили под стражу до 1 декабря. Расследование преступления контролирует прокуратура.