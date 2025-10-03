Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Правдинском мужчина облил бензином и поджёг своего приятеля

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Источник: Прокуратура Калининградской области

Под Правдинском мужчина облил бензином и поджёг своего приятеля. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре и СКР области.

Во вторник, 30 сентября, в хозяйственной постройке на Гвардейском шоссе в посёлке Шевченко. Два приятеля собрались, чтобы выпить спиртное, но разговор перешёл в ссору. Тогда 33-летний мужчина облил обидчика горючей жидкостью и поджёг. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Против подозреваемого возбудили дело по ч. 3 ст. 30 п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью»). Его заключили под стражу до 1 декабря. Расследование преступления контролирует прокуратура.