В Узбекистане пресечена деятельность международной наркогруппировки: изъято 111 килограммов наркотиков

По данным правоохранительных органов, деятельность трансграничной наркогруппы была организована по всем правилам криминального «жанра»: четкая иерархия, налаженные маршруты доставки, система тайников и «курьеров», действовавших в нескольких областях страны. В поле зрения силовиков группа попала после серии контрольных мероприятий.
В частности, 13 сентября в Ферганской области был задержан местный житель в момент получения крупной партии наркотиков. На следующем этапе операции двое членов группы, проживающие в Андижанской области, были задержаны в момент извлечения 10 килограммов гашиша из специально оборудованного тайника.
Позже, в том же регионе, двое других участников преступной группы были задержаны прямо в кафе во время передачи 1 килограмма опия за 6 000 долларов. Операция в Ангрене завершилась задержанием ранее судимого мужчины, который получил 5 килограммов опия.
Как выяснилось, наркогруппа работала на протяжении нескольких лет и успела «отметиться» в Ферганской, Андижанской и Ташкентской областях, а также в столице. Всего по результатам спецоперации задержаны шесть участников международного наркосиндиката.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следственные мероприятия продолжаются, а оперативники работают над выявлением и поимкой остальных членов группы и возможных организаторов канала поставок.