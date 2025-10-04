Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане пресечена деятельность международной наркогруппировки: изъято 111 килограммов наркотиков

Vaib.uz (Узбекистан. 3 октября). В результате масштабной спецоперации правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали международную организованную преступную группу, занимавшуюся транзитом и распространением наркотиков на территории страны. В ходе операции были изъяты 111 килограммов наркотических средств: 81 килограмм гашиша и 30 килограммов опия.

Источник: Vaib.Uz

По данным правоохранительных органов, деятельность трансграничной наркогруппы была организована по всем правилам криминального «жанра»: четкая иерархия, налаженные маршруты доставки, система тайников и «курьеров», действовавших в нескольких областях страны. В поле зрения силовиков группа попала после серии контрольных мероприятий.

В частности, 13 сентября в Ферганской области был задержан местный житель в момент получения крупной партии наркотиков. На следующем этапе операции двое членов группы, проживающие в Андижанской области, были задержаны в момент извлечения 10 килограммов гашиша из специально оборудованного тайника.

Позже, в том же регионе, двое других участников преступной группы были задержаны прямо в кафе во время передачи 1 килограмма опия за 6 000 долларов. Операция в Ангрене завершилась задержанием ранее судимого мужчины, который получил 5 килограммов опия.

Как выяснилось, наркогруппа работала на протяжении нескольких лет и успела «отметиться» в Ферганской, Андижанской и Ташкентской областях, а также в столице. Всего по результатам спецоперации задержаны шесть участников международного наркосиндиката.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следственные мероприятия продолжаются, а оперативники работают над выявлением и поимкой остальных членов группы и возможных организаторов канала поставок.