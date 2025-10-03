В Башкирии сотрудница предприятия ответит в суде за взятки

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, с 2019 года по 2024 год обвиняемая получала незаконное денежное вознаграждение от представителей коммерческих организаций. Она обеспечивала победы в конкурсах на право заключения договоров поставок комплектующих для производства. Фигурантка искусственно создавала условия для победы определённой организации, ограничивая допуск на конкурсы другие компании, предлагавшие лучшие условия, допуская тех, кто предлагал менее выгодные условия по договорам. Всего за указанный период она получила более 2,7 млн рублей через банковские счета родственников.