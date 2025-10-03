Мужчина и женщина пытались поджечь военкомат и служебные авто в Иркутске

Задержаны двое жителей Иркутска, пытавшиеся поджечь административное здание и служебные транспортные средства в центре города. Подозреваемыми оказались 24-летний мужчина и женщина, несвязанные между собой. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, областной прокуратуры и СУ СКР по Иркутской области.