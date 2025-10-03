Мужчина и женщина пытались поджечь военкомат и служебные авто в Иркутске

Задержаны двое жителей Иркутска, пытавшиеся поджечь административное здание и служебные транспортные средства в центре города. Подозреваемыми оказались 24-летний мужчина и женщина, несвязанные между собой. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, областной прокуратуры и СУ СКР по Иркутской области.
Источник редакции в правоохранительных органах сообщает, речь идет о военкомате и служебных автомобилях сотрудников полиции. При этом злоумышленникам не удалось причинить данными актами какие-либо последствия. Ущерб минимален и не повлиял на работу данных учреждений и транспортных средств.
По данным следствия, компетентными органами СУ СК России по области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). При содействии сотрудников УФСБ и ГУ МВД России по области в кратчайшие сроки установлены личности злоумышленников и места их нахождения. Задержания проведены при силовой поддержке ОМОН «Удар» регионального Управления Росгвардии.
В настоящее время подозреваемые допрошены, выясняются все обстоятельства, цели и мотивы действий фигурантов. Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.
Напомним, в 2024 году суд вынес приговор 26-летнему молодому человеку, который устроил стрельбу в здании военкомата в Усть-Илимске в сентябре 2022 года. Его признали виновным в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и хранении оружия (п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Злоумышленнику назначили 19 лет лишения свободы.