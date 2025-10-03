В Черемхове забрали авто у нетрезвого водителя в доход государства

В Черемхово 36-летний мужчина попался вновь пьяный за рулем. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, по решению суда сибиряка признали виновным по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.
— Суд установил, что в июле 2025 года житель Черемхово, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за вождение транспортного средства в состоянии опьянения, вновь в нетрезвом виде управлял автомобилем «Форд Фокус», — поделились в надзорном ведомстве.
На улице Плеханова его остановил экипаж ДПС, у водителя были выявлены явные признаки опьянения. Учитывая повторность нарушения, суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 1,5 года. Автомобиль «Форд Фокус» по решению суда конфискован в доход государства.