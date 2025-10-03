В Черемхове забрали авто у нетрезвого водителя в доход государства

На улице Плеханова его остановил экипаж ДПС, у водителя были выявлены явные признаки опьянения. Учитывая повторность нарушения, суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 1,5 года. Автомобиль «Форд Фокус» по решению суда конфискован в доход государства.