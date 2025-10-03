17 лет тюрьмы за убийство друга, который не хотел быть преступником: В Молдове вынесен приговор по громкому делу

Первый обвинительный приговор по делу 20-летнего парня пропавшего в Фалештах в ночь на 21 сентября 2024 года.
Один из 13 обвиняемых по делу об убийстве Серджиу Оалэ сегодня узнал свой приговор. Им стал 24-летний Михал Чиботарь, которому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Михаил Чеботарь был приговорен к 17 годам лишения свободы. Решение было недавно вынесено Бельцким судом, пишет PulsMedia, со ссылкой на NordInfo.MD.
Напомним, 22 сентября 2024 года, инспекторат полиции Фалешт получил сообщение о пропаже молодого человека, жителя Бельц, который отправился в Фалештский район и не вернулся домой.
Более чем через месяц тело молодого человека было обнаружено в состоянии разложения, и 13 человек были задержаны. В ходе расследования было установлено, что он был вовлечён в преступную схему и в результате конфликта был убит. Чтобы скрыть следы, подозреваемые, предположительно, спрятали тело влесополосе недалеко от села Калинешты, а также спрятали транспортное средство с личными вещами погибшего".