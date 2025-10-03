Виталий Савельев провел очередное совещание по ликвидации ЧП с танкерами

Уроки, извлеченные из катастрофы 2007 года, стали основой для пересмотра государственных стандартов контроля, направленных на минимизацию рисков аварийных ситуаций. Несмотря на завершение работ по сбору мазута, экологи продолжают мониторинг состояния морской среды в районе Керченского пролива. Проводятся регулярные исследования проб воды и грунта, оценивается состояние популяций рыбы и других морских обитателей. Цель мониторинга — выявить возможные остаточные загрязнения и принять меры по их ликвидации.