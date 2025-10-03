Виталий Савельев провел очередное совещание по ликвидации ЧП с танкерами, сообщает пресс-служба Правительства России.
На правкомисии прозвучало, что с начала работ очищено более 1,3 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 182,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Водолазы регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов танкеров — утечек нефтепродуктов не обнаружено. Завершаются работы по погружению и монтажу свай направляющих палов в месте установки коффердамов.
Напомним, министерство транспорта РФ сообщило о том, что работы по сбору мазута с морского дна после крушения танкеров в Керченском проливе завершены.
Уроки, извлеченные из катастрофы 2007 года, стали основой для пересмотра государственных стандартов контроля, направленных на минимизацию рисков аварийных ситуаций. Несмотря на завершение работ по сбору мазута, экологи продолжают мониторинг состояния морской среды в районе Керченского пролива. Проводятся регулярные исследования проб воды и грунта, оценивается состояние популяций рыбы и других морских обитателей. Цель мониторинга — выявить возможные остаточные загрязнения и принять меры по их ликвидации.