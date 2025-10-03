Ричмонд
В Севастополе подрались девочки-подростки — идет проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет информацию о конфликте между девочками-подростками в одном из образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что инцидент с применением физической силы произошел с участием учащихся одного из общеобразовательных учреждений города Севастополя. Опубликована видеозапись данной ситуации», — говорится в сообщении.

Обстоятельства конфликта устанавливаются. Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания участниц конфликта и полноте принимаемых профилактических мер со стороны образовательного учреждения.

Следственные органы Крыма ранее возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Евпатории. 15-летняя школьница подвергалась физическому насилию со стороны сверстниц и снимали происходящее на камеру смартфона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.