В Севастополе подрались девочки-подростки — идет проверка

Следственные органы Крыма ранее возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Евпатории. 15-летняя школьница подвергалась физическому насилию со стороны сверстниц и снимали происходящее на камеру смартфона. Мама потерпевшей утверждает, что органами профилактики должные меры реагирования на ее заявления приняты не были.