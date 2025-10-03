Посреднику в передаче генералу Росгвардии ₽140 млн дали 7 лет заключения

В период с 2023 по 2024 год представитель компании Сафаров по поручению ее руководителя в то время Эркина Захидова передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб. Взамен генерал-майор обязался оказывать компании общее покровительство в ходе выполнения контракта. «В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении ведомства.