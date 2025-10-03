Ричмонд
«В день трагедии встретился, чтобы покататься на авто». МВД обнародовало подробности убийства 16-летней девушки, случившееся 26 лет назад в Барановичах

МВД раскрыло детали убийства 16-летней в Барановичах, случившееся 26 лет назад.

Источник: Комсомольская правда

МВД раскрыло детали убийства 16-летней девушки в Барановичах, случившееся 26 лет назад. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В апреле 1999 года на улице Грунтовой в Барановичах прохожими был найден труп 16-летней девушки со следами удушения. На первоначальном этапе личность преступника установить не удалось.

В МВД отметили, что в момент реализации совместных мероприятий были получены доказательства причастности к убийству жителя Барановичей. Ему на тот момент было 30 лет. Фигурант признался, что на протяжении нескольких месяцев до случившегося он общался с несовершеннолетней. В день убийства мужчина встретился с девушкой, чтобы покататься на автомобиле по городу.

«Однако общение переросло в конфликт, мужчина остановил машину и задушил спутницу. Затем вытащил тело из авто и скрылся», — привели подробности в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что подозреваемый, которому сейчас 56 лет, задержан. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершения данного преступления.

