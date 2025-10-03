«В день трагедии встретился, чтобы покататься на авто». МВД обнародовало подробности убийства 16-летней девушки, случившееся 26 лет назад в Барановичах

В МВД отметили, что в момент реализации совместных мероприятий были получены доказательства причастности к убийству жителя Барановичей. Ему на тот момент было 30 лет. Фигурант признался, что на протяжении нескольких месяцев до случившегося он общался с несовершеннолетней. В день убийства мужчина встретился с девушкой, чтобы покататься на автомобиле по городу.