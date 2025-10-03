При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли два пилота

«03.10.2025 в районе поселка Танзыбей Красноярского края произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-70350 ООО “Авиакомпания “Борус”. По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено”, — сообщил комитет.