В Омске объявлен экстренный сбор для поиска пропавшего подростка

Сегодня, 3 октября, волонтёры ПСО «ДоброСпас-Омск» объявили экстренный сбор для поиска Ярослава Маслова, пропавшего вчера. Поисковые работы пройдут на территории заброшенного кирпичного завода, в полях с высокой травой и в котлованах.