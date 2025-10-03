В Омске объявлен экстренный сбор для поиска пропавшего подростка

Сегодня, 3 октября, волонтёры ПСО «ДоброСпас-Омск» объявили экстренный сбор для поиска Ярослава Маслова, пропавшего вчера. Поисковые работы пройдут на территории заброшенного кирпичного завода, в полях с высокой травой и в котлованах.
Желающим присоединиться к поискам рекомендуют подготовиться: надеть удобную одежду для леса и взять фонари.
Напомним, вчера, 2 октября, Ярослав Маслов ушёл из дома и не вернулся. Следователи СК начали проверку.
Если вам что-либо известно о местонахождении Ярослава Маслова, сообщите в полицию по телефону 102, 20−04−04 или 123.