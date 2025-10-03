«ЕвроХим» прокомментировал гибель шахтера на руднике

В компании «ЕвроХим» (ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат») прокомментировали трагедию с шахтером, которая произошла на одном из рудников компании.
Напомним, 30 сентября в 21.28 на руднике произошло обрушение горной породы во время работ под землей. Пострадал машинист горных выемочных машин 5 разряда. Его оперативно передали медикам, и оказали экстренную помощь, но спасти не удалось — мужчина скончался в больнице от полученных травм.
— На предприятии создана специальная комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств несчастного случая. Выражаем соболезнования родным погибшего и окажем необходимую поддержку его семье, — сообщили «КП-Пермь» в компании.