«ЕвроХим» прокомментировал гибель шахтера на руднике

Напомним, 30 сентября в 21.28 на руднике произошло обрушение горной породы во время работ под землей. Пострадал машинист горных выемочных машин 5 разряда. Его оперативно передали медикам, и оказали экстренную помощь, но спасти не удалось — мужчина скончался в больнице от полученных травм.