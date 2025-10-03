Суд в Москве арестовал миллиардера Сулейманова по делу о заказных убийствах

Ибрагим Сулейманов имеет судимость. В 2007 года он вместе с партнером Тетевосом Суриновым был осужден на 10 лет по делу о мошенничестве и легализации денежных средств. Тогда суд установил, что в 2002 году бизнесмены незаконно продали оборудование аэропорта «Казань» на сумму свыше $4,5 млн — активы принадлежали предприятию «Росавиаконсорциум». Ибрагим Сулейманов освободился из колонии по УДО в 2015 году.