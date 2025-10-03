Под Ростовом пенсионер потерял больше миллиона, покупая машину из-за рубежа

В Таганроге Ростовской области местный житель решил приобрести иномарку, которая, якобы, находилась заграницей. Цена показалась ему заманчивой и он написал продавцу. Как рассказали в донском главке, после короткой переписки горожанину прислали договор купли-продажи. 66-летнего пенсионера все устроило, после чего он перевел небольшую сумму в счет таможенных сборов.
Далее ему позвонил «менеджер по продажам», который должен был сопровождать автомобиль до назначенного города. В процессе разговора выяснилось, что нужно перевести остальную сумму. Дончанин так и поступил. В общей сложности он перевел один миллион 250 тысяч рублей.
После таганрожец отправился на границу, чтобы убедиться, что все процедуры соблюдены. Но на таможенном пункте пропуска ему сообщили, что все документы, подтверждающие покупку, оказались липовыми. Лже-продавец перестал отвечать на звонки.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.
