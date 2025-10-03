Ричмонд
Под Ростовом мощный пожар вспыхнул в подъезде многоэтажки

В Ростовской области площадь пожара в многоквартирном доме составила 60 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Белой Калитве Ростовской области в пятницу, третьего октября, в многоквартирном доме произошел пожар. По словам очевидцев, языки пламени охватили балкон на втором этаже.

Некоторые прохожие сняли происшествие на видео. В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что ЧП произошло по адресу: Машиностроителей ½.

По данным ведомства, очаг возгорания зафиксирован в подъезде жилого дома.

— Площадь пожара составила 60 квадратных метров. С огнем боролись девять спасателей. На месте работали три спецмашины, — сказали в областном МЧС.

