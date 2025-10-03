СБУ обвинила в госизмене подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на майдане Незалежности в Киеве. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года Парубий был внесен в санкционный список РФ.