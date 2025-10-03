В Ростовской области ГАИ объявила об усилении в ближайшее время

В Ростовской области в субботу, 4 октября, а также в воскресенье, 5 октября, полиция перейдет на усиленный режим работы. Как сообщили в Донской ГАИ, число экипажей ДПС будет больше, чем обычно. Эту меру предпримут для обеспечения безопасности и порядка.