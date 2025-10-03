Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ГАИ объявила об усилении в ближайшее время

В Ростовской области в выходные на дорогах станет больше сотрудников ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 4 октября, а также в воскресенье, 5 октября, полиция перейдет на усиленный режим работы. Как сообщили в Донской ГАИ, число экипажей ДПС будет больше, чем обычно. Эту меру предпримут для обеспечения безопасности и порядка.

— Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения: строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными, проявлять взаимоуважение на дорогах. Безопасность — общее дело, — обратился в ГАИ к водителям.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростове водитель пассажирского автобуса сбил двух детей. Их доставили в больницу.

Погибли двое взрослых и ребенок: Авария с участием внедорожника и большегруза произошла в Ростовской области.

Подписывайтесь на нас в MAX.

Читайте также.

Двух жителей Ростова приговорили к 15 годам за теракт на железной дороге.

Под Ростовом из-за пожара в сарае сгорели соседские машины и дома.

Пожар в металлическом ангаре в Ростове полностью потушили.