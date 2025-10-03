Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. США в пятницу по приказу американского президента Дональда Трампа нанесли очередной удар по судну с наркотиками в международных водах вблизи Венесуэлы, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести смертельный кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими», — говорится в сообщении Хегсета в соцсети Х.

Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли четыре «наркотеррориста», находившихся на борту судна.

«Эти удары будут продолжаться», — добавил Хегсет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше