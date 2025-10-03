США нанесли очередной удар по судну с наркотиками вблизи Венесуэлы

«Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести смертельный кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими», — говорится в сообщении Хегсета в соцсети Х.
Министр войны США указал, что в результате удара, нанесенного в международных водах вблизи Венесуэлы, погибли четыре «наркотеррориста», находившихся на борту судна.
«Эти удары будут продолжаться», — добавил Хегсет.
