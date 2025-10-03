Дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, сначала кружили над военной базой

Согласно данным издания, первые дроны появились около 19:30 по местному времени над авиабазой в Эрдинге, где расположен инновационный центр вооружённых сил Германии. Через час беспилотники переместились в воздушное пространство международного аэропорта, расположенного в восьми километрах от военного объекта. Очевидцы сообщали о пяти-шести аппаратах с размахом крыльев от 60 сантиметров до одного метра.
Инцидент привёл к полной приостановке авиасообщения вечером 2 октября. Работа воздушной гавани была восстановлена только утром следующего дня после многочасового перерыва. По последним данным, полиция продолжает расследование происшествия и пока не установила организаторов запуска беспилотников.
Напомним, что сотни пассажиров застряли в аэропорту Мюнхена после обнаружения неопознанных дронов. Из-за угрозы безопасности воздушное движение было приостановлено: отменили 17 рейсов, а ещё 15 перенаправили в другие города — от Штутгарта и Нюрнберга до Вены и Франкфурта. В общей сложности ситуация затронула три тысяч человек.
А ранее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, прокомментировал тему дронов, залетавших в воздушное пространство ряда стран. Глава государства в шутку пообещал больше не запускать БПЛА в европейские страны. Он предположил, что инциденты с дронами, вероятно, связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.