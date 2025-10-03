Труп юной беженки нашли на границе Белоруссии и Польши

На границе Беларуси с Польшей пограничники нашли труп девушки африканской внешности. Об этом пишет БЕЛТА.
Тело было найдено 2 октября в Каменецком районе Брестской области в непосредственной близости от польского пограничного забора. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выезжала следственно-оперативная группа.
По данным агентства, с начала года на границе погибли уже 15 человек.
С 2021 года на границе с Евросоюзом было обнаружено 76 тел погибших беженцев, уточнили в погранслужбе.
