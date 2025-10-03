Ричмонд
Пьяная выходка с разрывом паспорта обернулась для челябинцев уголовкой

В Челябинске задержали участников скандального ролика, на котором пьяные молодые люди разрывают российский паспорт.

В Челябинске задержали участников скандального ролика, на котором пьяные молодые люди разрывают российский паспорт. Теперь в отношении всей компании возбудили уголовное дело о надругательстве над государственным гербом.

Как сообщает региональное управление СК, поводом для немедленного возбуждения дела по статье 329 УК РФ стала видеозапись в соцсетях. На кадрах видно, как молодые люди, используя нецензурную брань, уничтожают документ. Следователи уточнили, что задержаны местные жители, с которыми проводятся следственные действия.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк раскрыла больше подробностей. Задержанными оказались трое жителей Челябинской области в возрасте 18, 20 и 21 года. По их словам, инцидент произошел в одном из баров, где они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвали недействительный паспорт, который ранее числился утерянным.

В подтверждение задержания МВД опубликовало видео с извинениями. «Совершил очень плохой поступок, за что очень сильно раскаиваюсь. Очень сильно виноват. Прошу меня простить», — говорит на записи один из участников. Другие также признают вину, объясняя все алкогольным опьянением и раскаиваясь в содеянном.

