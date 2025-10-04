Экс-депутата Молдавии задержали после попытки сбежать на Украину

Уголовные дела против Цуцу возбудили в 2019 году. Тогда следствие установило, что экс-депутат получил 20 тысяч евро от родственников мужчины, который находился под арестом. В обмен Цуцу обещал повлиять на прокуроров и помочь мужчине выйти на свободу, хотя реального влияния на правоохранительные органы не имел. Также, по данным прокуроров, было обнаружено, что имущество экс-депутата включало в себя автомобили и недвижимость, стоимость которых значительно превышала доходы Цуцу. Цуцу в прошлом профессиональный спортсмен, с 2014 по 2018 годы был депутатом от Демпартии, которую на тот момент возглавлял Владимир Плахотнюк. МВД России ранее заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу.