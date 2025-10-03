Массовая демонстрация против поставок оружия Украине проходит в Берлине

Массовая демонстрация за мир и против поставок вооружений Украине и Израилю проходит 3 октября в центре Берлина, в День германского единства. Как сообщают СМИ, несколько тысяч человек собрались на площади Бебельплац в районе Митте рядом с берлинским кафедральным собором. Активисты требуют прекратить наращивание военной поддержки и выступают против размещения американских ракет на территории Германии.