ВСУ возводят «Пояс крепостей» и сдаются в Купянске: главное об СВО на 3 октября

ВСУ построили «пояс крепостей» длиной 50 км.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали укрепленный оборонительный пояс протяженностью около 50 километров на территории Донецкой народной республики, находящейся под их контролем, сообщил The Wall Street Journal (WSJ).
Кроме того, ВСУ массово сдаются в плен российским подразделениям в Купянске Харьковской области. Главное об СВО на 3 октября — в материале URA.RU.
«Пояс крепостей» ВСУ.
ВСУ создали 50-километровый пояс укреплений на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты издания лично посетили города в ДНР, находящиеся под контролем Украины.
Линия обороны получила название «пояс крепостей». Она тянется на 31 милю (около 50 километров) и призвана задержать продвижение российских войск, пишет WSJ.
Целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС России в Купянске.
ВСУ сдаются в плен российским подразделениям в Купянске Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, бойцы ВС РФ продвигаются со стороны северной части города, освобождая «улицу за улицей» или «дом за домом».
Кроме того, по словам Ганчева, в населенном пункте присутствует большое число иностранных наемников. Они также сдаются в плен.
Бойцы ВС России выбили подразделения ВСУ с улиц в Северске.
Российские военные в северной части города Северск (ДНР) выбили подразделения ВСУ с двух улиц. Также они заняли новые позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что ВС РФ начали вытеснять противника с улиц Донецкой и Партизанской на севере Северска. Кроме того, по словам Марочко, российские военные также выбили подразделения ВСУ с первых жилых домов на северной окраине города.
ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю.
В течение прошедшей недели российские вооруженные силы освободили пять населенных пунктов на территории ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций противника и взять под контроль населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР. А в период с 27 сентября по 3 октября группировка войск «Юг» в ДНР освободила Майское и Северск Малый.
Российские военные закрепились в Полтавке.
Российские войска закрепились в населенном пункте Полтавка, расположенном в Запорожской области, пишет ОТР. Там же отметили, что на территории ДНР подразделения ВС РФ, освободившие Северск Малый, приступили к штурму населенного пункта Дроновка. В данном районе создается огневой карман для ВСУ.
В окрестностях Ямполя российские силы установили контроль над участком железной дороги протяженностью около шести километров. Украинское командование выводит оттуда свои подразделения.
Кроме того, группировка «Южная» ликвидировала пять украинских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами на территории Луганской Народной Республики. Для выполнения задачи были задействованы артиллерийские расчеты. А в районе Константиновки украинская сторона утратила радиолокационную станцию.
ВС РФ ударили по предприятиям и газовым объектам Украины.
В Минобороны сообщили о проведении масштабной атаки на объекты военно-промышленного комплекса и газово-энергетической инфраструктуры Украины. Как уточнили в ведомстве, для нанесения ударов использовались высокоточные средства поражения большой дальности, запущенные с наземных, воздушных и морских платформ, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Киев отводит войска от Ямполя в ДНР.
Командование ВСУ решило отвести войска от села Ямполь в ДНР. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, отметив, что сейчас населенный пункт штурмуют войска ВС РФ.
По словам Марочко, украинские военные не могут сдержать натиска военных. ВСУ постепенно перебрасывают подразделения на запад и северо-запад от населенного пункта.
Дроны уничтожили бронемашины ВСУ у Константиновки.
ВС РФ при помощи FPV-дронов ликвидировали две украинские бронемашины в районе Константиновки, сорвав попытку ротации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одна из машин была замаскирована на окраине города. Вторая использовалась для ротации военного состава в ночное время.
Су-34 ударил авиабомбами по ВСУ.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС ударил по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности южной группировки войск, передает Пятый канал. Авиабомбовый удар по обозначенным координатам был осуществлен с применением универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). После получения разведывательных данных, подтверждающих уничтожение цели, экипаж успешно завершил выполнение задачи и вернулся на исходный аэродром.