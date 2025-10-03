ВСУ возводят «Пояс крепостей» и сдаются в Купянске: главное об СВО на 3 октября

В течение прошедшей недели российские вооруженные силы освободили пять населенных пунктов на территории ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций противника и взять под контроль населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР. А в период с 27 сентября по 3 октября группировка войск «Юг» в ДНР освободила Майское и Северск Малый.