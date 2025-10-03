«Теневой миллиардер»: кто такой Ибрагим Сулейманов, обвиненный в трех убийствах

Один из фигурантов этих дел — 55-летний Абакар Дарбишев. По данным РЕН ТВ, 1 октября в его дом в подмосковном Одинцове пришли с обысками, но мужчина попытался оказать сопротивление. В итоге его скрутили и повезли в полицейский отдел, но по пути он скончался от остановки сердца. Перед этим мужчина якобы успел дать показания против Сулейманова.