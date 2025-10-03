«Теневой миллиардер»: кто такой Ибрагим Сулейманов, обвиненный в трех убийствах

«Теневого миллиардера» Ибрагима Сулейманова арестовали по подозрению в заказных убийствах. Он может быть причастен к расстрелу чиновника Георгия Таля и экс-сотрудника «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова более 20 лет назад. Также задержали еще двух фигурантов, но один из них умер после допроса. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Арест Сулейманова.
Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на четверг, 2 октября. По данным Mash, после задержания миллиардеру пришлось дважды вызывать скорую помощь прямо в полицейский отдел. Мужчина жаловался на боли в спине и шее.
Вечером 3 октября Сулейманова заключили в СИЗО на два месяца, предъявив ему обвинение в организации трех убийств.
Как уточняет «Коммерсантъ», Сулейманов может быть причастен к убийствам бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году и профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году. Подробности третьего преступления пока неизвестны.
Один из подозреваемых умер перед допросом.
Один из фигурантов этих дел — 55-летний Абакар Дарбишев. По данным РЕН ТВ, 1 октября в его дом в подмосковном Одинцове пришли с обысками, но мужчина попытался оказать сопротивление. В итоге его скрутили и повезли в полицейский отдел, но по пути он скончался от остановки сердца. Перед этим мужчина якобы успел дать показания против Сулейманова.
Бывшая жена Дарбишева еще не подтвердила смерть экс-супруга: по словам женщины, ей об этом пока не сообщали. При этом она подчеркнула, что мужчина «не занимался никакими убийствами, вел бизнес и растил дочь».
В пятницу, 3 октября, в пресс-службе московских судов сообщили об аресте еще одного фигуранта — Мухаммеда Дарбишева. Его обвинили в покушении на убийство, кого именно — не уточняется.
Как убили Таля и Борисова.
Георгия Таля убили в центре Москвы 28 апреля 2004 года. По словам очевидцев, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в экс-чиновника практически в упор на Старой Басманной улице. Одна пуля попала потерпевшему в спину, другая — в живот, еще несколько — в портфель, которым он прикрывался.
Киллер скрылся на «десятке» (ВАЗ-2110) салатового цвета, писал «Коммерсантъ». А Таль позднее умер в больнице от полученных ран.
Следователи связывали убийство Таля с его работой в Федеральной службе по финансовому оздоровлению и банкротству, которую он возглавлял с 1997 по 2001 год. На момент убийства он возглавлял Межрегиональную саморегулируемую организацию профессиональных арбитражных управляющих.
Организаторов преступления тогда не нашли. Теперь же в правоохранительных органах считают, что исполнителем убийства был Абакар Дарбишев, который также возглавлял некую дагестанскую ОПГ. До того как у Дарбишева остановилось сердце, он успел сказать, что Сулейманов был заказчиком преступления.
Профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова зарезали в подъезде дома на улице Гарибальди в январе 1999 года в Москве. Убийца ничего у мужчины не украл: его спугнули соседи, вышедшие на крики. Несмотря на наличие свидетелей, преступника не поймали.
Убийство Борисова связывали с акциями против руководства «Внуковских авиалиний». Незадолго до своей смерти мужчина организовал несколько пикетов возле администрации авиакомпании из-за якобы пренебрежительного отношения к сотрудникам и разворовывания бюджета. Борисов должен был увидеться с одним из депутатов Госдумы, чтобы рассказать ему о произволе в авиакомпании, но не дожил до этой встречи.
Почему Сулейманова называют «теневым миллиардером».
Ибрагиму Сулейманову 58 лет, он родился в дагестанском селе Рутул. С 90-х годов занимался бизнесом в сфере транспорта и авиации, был сооснователем и первым заместителем гендиректора компании «Росавиаконсорциум», которая управляла проектами в сфере гражданской авиации и владела крупной долей во «Внуковских авиалиниях».
В 2004 году Сулейманова арестовали за мошенничество и отмывание денег, добытых преступным путем. Следователи считали, что в 2002 году бизнесмен приобрел через компанию-пустышку и присвоил автоматизированную систему управления воздушным движением, которая была установлена в Казани. Стоила такая система более 4,5 миллиона долларов.
В 2007 году Сулейманова приговорили к 10 годам и 4 месяцам тюремного заключения. К 2008 году следователи выявили еще один эпизод мошенничества и увеличили срок до 12 лет лишения свободы. А в 2015 году бизнесмен освободился условно-досрочно.
По данным «Коммерсанта», в 2024 году Ибрагим Сулейманов и его сын Расул были бенефициарами (скрытыми выгодополучателями) IT-компании «Сирена-трэвел», которая считается крупнейшим поставщиком IT-технологий в сфере авиации. Из-за отсутствия официальных данных об этом Сулейманова и прозвали «теневым миллиардером». Еще Сулейманов числится совладельцем консалтинговой фирмы «Универсус» и ИТ-компании «Миксвел».
По данным Telegram-канала 112, Сулейманов является зятем одного из фигурантов дела ЮКОСа Платона Лебедева.
