Под Ганцевичами автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста

ДТП произошло сегодня около 12.20 в агрогородке Раздяловичи. По предварительной информации, 31-летний житель Ганцевичского района, управляя автомобилем Citroen, двигался по ул. Советской в направлении от ул. Мира к ул. Святицкой. Вблизи дома № 39 автомобиль наехал на 11-летнего мальчика, который ехал по проезжей части дороги в попутном направлении. Ребенок госпитализирован. Проводится проверка.