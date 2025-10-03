3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Под Ганцевичами автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло сегодня около 12.20 в агрогородке Раздяловичи. По предварительной информации, 31-летний житель Ганцевичского района, управляя автомобилем Citroen, двигался по ул. Советской в направлении от ул. Мира к ул. Святицкой. Вблизи дома № 39 автомобиль наехал на 11-летнего мальчика, который ехал по проезжей части дороги в попутном направлении. Ребенок госпитализирован. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями ПДД запрещено, не достигнув 14 лет, двигаться на велосипеде по дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).
Родителям необходимо ежедневно разъяснять детям правила дорожного движения и своим примером показывать, как необходимо себя вести на проезжей части, а также следить за времяпровождением и местонахождением своих детей. -0-