В общежитии Бельц избили 17-летнего учащегося ПТУ: Его госпитализировали в тяжелом состоянии

17-летний учащийся профучилища в Бельцах госпитализирован в тяжёлом состоянии после избиения другими подросткам. Полиция возбудила уголовное дело.
Инцидент произошел 1 октября прямо в общежитии училища.
«Полиция зарегистрировала факт происшествия, в настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства», — сообщила Евгения Молчанова, пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц.
На данный момент его состояние удовлетворительное, наблюдается положительная динамика, сообщила в пятницу, 3 октября, пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андрея Галич, куда госпитализирован несовершеннолетний.
Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).