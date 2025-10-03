Ричмонд
В общежитии Бельц избили 17-летнего учащегося ПТУ: Его госпитализировали в тяжелом состоянии

Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта.

Источник: Комсомольская правда

17-летний учащийся профучилища в Бельцах госпитализирован в тяжёлом состоянии после избиения другими подросткам. Полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел 1 октября прямо в общежитии училища.

«Полиция зарегистрировала факт происшествия, в настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства», — сообщила Евгения Молчанова, пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц.

На данный момент его состояние удовлетворительное, наблюдается положительная динамика, сообщила в пятницу, 3 октября, пресс-секретарь Бельцкой клинической больницы Андрея Галич, куда госпитализирован несовершеннолетний.

Пока неизвестно, что послужило причиной конфликта.

