Расчёты ПВО уничтожили шесть украинских дронов над тремя регионами России

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали шесть украинских БПЛА самолётного типа в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, три дрона были сбиты над Курской областью, два — над Белгородской областью, и ещё один — над Брянской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в Шебекине. По его словам, женщина погибла в результате попадания боеприпаса ВСУ в частный дом. Кроме того, в Шебекине из-за атаки дрона ВСУ погиб военнослужащий подразделения «Орлан».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

