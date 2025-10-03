Над регионами России сбито шесть дронов ВСУ

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в слободе Белой произошла атака украинского беспилотника на торговый центр, в результате которой были ранены мужчина и женщина. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Кроме того, в результате атаки повреждения получил грузовой автомобиль.