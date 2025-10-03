Ричмонд
Автомобиль врезался в трактор на юго-востоке Москвы

Автомобиль Chevrolet Camaro врезался в трактор на Стахановской улице на юго-востоке Москвы вечером в пятницу, 3 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва».

— Парни замеряли громкость выхлопа и скорость разгона, попутно снимая все на видео. В один из заездов водитель не справился с управлением и на полной скорости влетел в стоящий рядом трактор, — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) у автомобиля отлетело переднее колесо, а водитель оказался зажатым в салоне. Авторы канала уточнили, что его удалось спасти.

В четверг, 2 октября, карета скорой помощи опрокинулась в результате столкновения с автобусом на северо-западе столицы. Авария произошла на пересечении Митинской улицы и Пятницкого шоссе. В результате этого ДТП пострадали три человека.