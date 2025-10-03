Машина вспыхнула в Санкт-Петербурге после ДТП

Как сообщало URA.RU, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадал водитель при пожаре в грузовике возле дома на Суздальском проспекте. Мужчина успел выбраться из кабины до взрыва бензобака. Шофера госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.