На границе Белоруссии с Польшей нашли тело темнокожей беженки

Погибшая была найдена 2 октября в Каменецком районе Брестской области, рядом с польским заграждением.

Источник: Аргументы и факты

Белорусские пограничники сообщили об обнаружении тела молодой женщины африканской внешности вблизи границы с Польшей. Об этом проинформировал Госпогранкомитет республики.

По данным ведомства, погибшая была найдена 2 октября в Каменецком районе Брестской области, рядом с польским заграждением. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место прибыла следственно-оперативная группа.

Отмечается, что сотрудники погранслужбы зафиксировали находку на видео.

Согласно информации ГПК, с начала текущего года на границе Белоруссии с Евросоюзом обнаружено уже 15 тел мигрантов. С 2021 года число погибших, найденных в этом районе, достигло 76 человек.

Ранее сообщалось, что в Приморье МЧС нашли потерявшегося в лесу 84-летнего грибника.

