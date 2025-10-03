На границе Белоруссии с Польшей нашли тело темнокожей беженки

Белорусские пограничники сообщили об обнаружении тела молодой женщины африканской внешности вблизи границы с Польшей. Об этом проинформировал Госпогранкомитет республики.
По данным ведомства, погибшая была найдена 2 октября в Каменецком районе Брестской области, рядом с польским заграждением. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место прибыла следственно-оперативная группа.
Отмечается, что сотрудники погранслужбы зафиксировали находку на видео.
Согласно информации ГПК, с начала текущего года на границе Белоруссии с Евросоюзом обнаружено уже 15 тел мигрантов. С 2021 года число погибших, найденных в этом районе, достигло 76 человек.
Ранее сообщалось, что в Приморье МЧС нашли потерявшегося в лесу 84-летнего грибника.