Полиция назначила вознаграждение за поимку поджигателей мемориала в Кировграде

Полиция Кировграда объявила о вознаграждении за информацию, которая поможет поймать подростков, устроивших поджог у мемориала Славы. В местном отделе МВД заявили, что активно ищут виновных в осквернении памятника.
«Сотрудники МОтд МВД России “Кировградское” занимаются розыском малолетних хулиганов, устанавливают личности преступников. Назначено вознаграждение за помощь в раскрытии преступления и задержании преступников», — говорится в официальном комментарии ведомства.
Поиски начались после вопиющего акта вандализма, который произошел в четверг вечером. По данным прокуратуры, двое несовершеннолетних подожгли венки, возложенные к Вечному огню в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне.
Судя по кадрам, которые распространились в соцсетях, большая часть венков у мемориала была уничтожена огнем. Прокуратура региона уже начала проверку по факту инцидента. Личности подростков-поджигателей в настоящее время устанавливаются.
