Поиски авиацией пропавшей под Красноярском семьи приостановили из-за непогоды

Пропавшую семью с ребенком могут продолжить искать с помощью беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае приостановили поиски семьи туристов из-за плохой погоды. Речь идет о семье Усольцевых из Железногорска — 64-летнем Сергее, его 48-летней жене Ирине и их пятилетней дочери Арине. Они пропали в лесу Партизанского района 28 сентября.

Как сообщил ТАСС координатор поисков и председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, вчера спасатели использовали вертолет отряда «Ангел», пока позволяла погода. На месте работали все доступные силы спасателей Красноярского края. Однако из-за ухудшения погодных условий полеты пришлось остановить. Сергеев отметил, что спасатели пытаются продолжать поиски с помощью беспилотников.

Ранее Ирина Усольцева поделилась в своем Telegram-канале планами на путешествие. Она рассказала, что маршрут сложный, и изначально они с мужем планировали оставить дочь у бабушки. Арине предлагали выбрать: остаться дома или отправиться с родителями. Несмотря на то, что пятилетняя девочка не любит долгие прогулки, она решила поехать.