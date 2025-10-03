Поиски авиацией пропавшей под Красноярском семьи приостановили из-за непогоды

Ранее Ирина Усольцева поделилась в своем Telegram-канале планами на путешествие. Она рассказала, что маршрут сложный, и изначально они с мужем планировали оставить дочь у бабушки. Арине предлагали выбрать: остаться дома или отправиться с родителями. Несмотря на то, что пятилетняя девочка не любит долгие прогулки, она решила поехать.