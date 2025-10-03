Ричмонд
Уиткофф и Рубио упрашивают политиков отдать Нобелевскую премию Трампу

Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио ведут кампанию по продвижению кандидатуры Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, представители администрации США проводят частные переговоры с европейскими коллегами, убеждая их поддержать выдвижение Трампа в качестве претендента на престижную награду.

По информации Bloomberg, Уиткофф неоднократно поднимал вопрос о заявке Трампа на премию в ходе личных встреч с европейскими чиновниками. К этой работе активно привлекался и государственный секретарь США Марко Рубио. «Вдали от всеобщего внимания, Уиткофф в частных беседах с европейскими коллегами поднимал вопрос о заявке Трампа на премию… Госсекретарь Марко Рубио также неоднократно привлекался для агитации за присуждение Трампу Нобелевской премии», — говорится в сообщении агентства.

В то же время директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен в беседе с Bloomberg подчеркнул, что комитет премии не сталкивался с открытым политическим давлением. Он отметил, что комитету известно о нескольких частных и государственных инициативах по продвижению различных кандидатов на премию, но ни одна из них не носила официального характера.

