Снайперы и армия в аэропорту: в Праге заявили о приближении дронов

Этот инцидент стал частью ряда аналогичных событий в Европе. Накануне беспилотники были замечены над военной базой в Бельгии и в международном аэропорту Мюнхена, где были отменены или перенаправлены десятки рейсов. Также на прошлой неделе из-за дронов временно прекращали работу аэропорты в Дании и Норвегии.