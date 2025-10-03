Снайперы и армия в аэропорту: в Праге заявили о приближении дронов

Масштабная полицейская операция развернута в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела из-за анонимной угрозы атаки беспилотников. На позициях размещены снайперы, задействованы системы противодействия дронам и армейские подразделения, сообщает чешское информационное агентство ČTK.
По данным полиции, неизвестный, говоривший на английском языке, сообщил о приближении к аэропорту «большого количества дронов». Хотя власти подчеркивают, что «угроза не подтверждена», а меры являются «чисто превентивными», к ситуации отнеслись со всей серьезностью.
«Мы готовы в случае необходимости немедленно закрыть воздушное пространство и все подъездные пути», — заявили в полиции.
Работа аэропорта не ограничена, однако силовики находятся в полной готовности. Снайперы со своих позиций ведут наблюдение за воздушным пространством в поисках потенциальных объектов.
Этот инцидент стал частью ряда аналогичных событий в Европе. Накануне беспилотники были замечены над военной базой в Бельгии и в международном аэропорту Мюнхена, где были отменены или перенаправлены десятки рейсов. Также на прошлой неделе из-за дронов временно прекращали работу аэропорты в Дании и Норвегии.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.